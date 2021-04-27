Redmi представила и уже распродала все игровые Redmi K40 Game Enhanced Edition

Китайская компания Redmi, входящая в состав корпорации Xiaomi, сегодня представила свой игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Сразу после презентации аппарата первая партия устройств была распродана за несколько часов

Сколько Redmi K40 Game Enhanced Edition было в первой партии не сообщается.

О том, что новинка уже распродана по предварительным заказам, сообщил глава бренда Redmi Лю Вейбинг.

Следующая партия нового недорогого игрового смартфона появится 30 апреля, причем в этот день аппараты поступят в магазины.

Redmi K40 Game Enhanced Edition оказался очень доступным игровым смартфоном. В Китае его базовая версия стоит 310 долларов, и это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

Модификации 8/128 ГБ и 8 /256 ГБ оценили в 340 и 370 долларов, а самые мощные 12/128 ГБ и 12/256 можно будет приобрести за 370 и 415 долларов.



Сам игровой смартфон оказался очень тонким среди подобных устройств. Его толщина составляет всего 8,3 мм, а вес 205 г.

При этом в таком тонком корпусе нашлось место для аккумулятора на 5065 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе аппарата лежит процессор Dimensity 1200 от компании MediaTek.

В качестве графического ускорителя выступает Mali-G77 с обновляемыми драйверами.

Такая связка конечно уступает флагманскому процессору Snapdragon 888, но даже ее хватит чтобы на максимальных настройках запускать требовательные мобильные игры.

Дисплей в смартфоне получил диагональ 6,67-дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 480 Гц. Есть поддержка HDR10+.

Для удобства использования смартфона в игровом режиме предусмотрены выдвижные магнитные клавиши. В Redmi K40 Game Enhanced Edition установили тройную основную камеру с датчиками 64, 8 и 2 Мп.

Также новинка получила акустическую стереосистему от JBL и выделенный усилитель. Работает новая модель от Redmi под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5.

Помимо стандартного Redmi K40 Game Enhanced Edition была представлена лимитированная версия под названием Redmi K40 Bruce Lee Special Edition.

Она посвящена актеру Bruce Lee, который умер в 1973 году. Стоимость специальной версии будет составлять 430 долларов, она получила только одну модификацию – 12 ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.