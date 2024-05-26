Redmi представил дешевый смартфон Redmi A3X со стеклянной задней крышкой

Redmi внесла новое дополнение в свою линейку смартфонов, представив официально модель Redmi A3x на международных рынках, начиная с Пакистана.

Это устройство, сохраняя схожий дизайн с предшественником Redmi A3, получило важное обновление в виде процессора Unisoc T603, заменившего MediaTek Helio G36.

Redmi A3x выделяется стеклянной задней панелью с круглой камерой, украшенной золотым кольцом на черной и зеленой версиях, а на белой модели присутствует серебряное кольцо.

На передней панели устройства установлен 6,71-дюймовый IPS LCD дисплей с HD+ разрешением и обновлением 90 Гц, а также особенностью является технология регулировки яркости постоянного тока, которая помогает снизить нагрузку на глаза пользователей.

Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass 3. Что касается производительности, то под капотом устройства работает процессор Unisoc T603, сопровождаемый 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, расширяемого до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Система камер смартфона состоит из 8-мегапиксельной двойной задней камеры с поддержкой искусственного интеллекта и 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

В качестве операционной системы устройство использует Android 14. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности и аудиоразъемом 3,5 мм.

Цена Redmi A3x с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища составляет 68 долларов или 6100 рублей.