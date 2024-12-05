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Redmi представил 75-дюймовый умный телевизор Smart TV A75 2025

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Компания Redmi анонсировала новый умный телевизор под названием Smart TV A75 2025 Energy Saving Edition.

Redmi представил 75-дюймовый умный телевизор Smart TV A75 2025

Этот телевизор имеет большую диагональ и характеристики, которые делают его похожим на современные компьютерные мониторы по качеству изображения и плавности.

75-дюймовый дисплей новинки имеет разрешение 3840×2160 пикселей и может отображать 1,07 миллиарда цветов с высокой точностью цветопередачи. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, а также предусмотрена технология подавления мерцания.

Телевизор работает на четырёхъядерном процессоре Cortex-A35 с графикой Mali G31 MP2. У него есть 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Среди других характеристик — Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, два HDMI, два USB Type-A, Ethernet и S/PDIF. Также телевизор оснащён 10-ваттными стереодинамиками и поддерживает голосовое управление.

Smart TV A75 уже доступен в Китае по цене $412.

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