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Redmi представил 50-дюймовый телевизор серии Redmi Smart TV X 2022 за $360

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Новый телевизор становится самым доступным в серии, где представлены модели с диагональю экрана 55 и 65 дюймов.
Теперь в серии появилась 50-дюймовая модель, в которой экран имеет разрешение 4К и частоту обновления 120 Гц. Оценили новинку в 360 долларов. За эти деньги бренд предлагает в телевизоре четырехядерный процессор ARM Cortex-A73 и GPU Arm Mali-G52 MC1, 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

Также стоит отметить наличие двух громкоговорителей мощностью 25 Вт, три порта HDMI, включая HDMI 2.1, RJ-45 и S/PDIF, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. В продаже на китайском рынке новый телевизор появится 31 декабря.

Redmi Redmi Smart TV X 2022
ASTERA
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