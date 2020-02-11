Redmi показала новый смартфон Redmi 8A Dual

Redmi показала новый смартфон Redmi 8A Dual11.02.2020 13:38
Презентация нового смартфона состоялась в Индии на мероприятии MorePowerToRedmi.
Китайская компания для индийского рынка представила новый бюджетный смартфон — Redmi 8A Dual.
В отличие от оригинального устройства в новинке установили двойную основную камеру и применили фактурный рисунок на задней панели.
В Redmi 8A Dual установлен 6,22-дюймовый экран с разрешением 1520 х 720 пикселей. В верхней части дисплея выполнен вырез для фронтальной камеры.
Разрешение фотодатчика для селфи составляет 8 Мп. На задней панели установили 113 Мп основную и 2 Мп вспомогательную камеру, которая нужна для размытия заднего фона.
В основе бюджетного смартфона лежит Snapdragon 439. Оперативной памяти в аппарате установлено 2 или 3 ГБ в зависимости от версии.
Флеш-накопитель предлагают только на 32 ГБ. Батарея предлагается на 5000 мАч, причем она поддерживает 18 Вт зарядку, но ее пользователю придется покупать отдельно, так как в комплекте поставляется 10 Вт зарядка.
Работает смартфон под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 11.
В Индии Redmi 8A Dual для покупки станет доступен с 18 февраля по цене 91 и 98 долларов в зависимости от оперативной памяти.
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