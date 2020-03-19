Redmi подтвердила спецверсию смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition

До презентации Redmi K30 Pro осталось совсем немного. Этот смартфон станет настоящим флагманом китайского бренда, но по некоторым параметрам он будет уступать Mi10.

Ранее сообщалось, что в Redmi K30 Pro будет установлена 64 Мп основная камера, а теперь сообщается, что будет еще представлена версия Redmi K30 Pro Zoom Edition, в которой установят 108 Мп основной модуль с трехкратным оптическим приближением.

Redmi K30 Pro Zoom Edition уже протестирован в Geekbench, и за счет бенчмарка были подтверждены характеристики смартфона.

В основе аппарата будет лежать платформа Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Ранее представители компании сообщали, что в Redmi K30 Pro установят энергонезависимую память UFS 3.1.

Redmi K30 Pro еще получит систему жидкостного охлаждения и выдвижную камеру.