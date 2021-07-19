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Redmi открывает регистрацию для нового маршрутизатора AX3000, поддерживающего Wi-Fi 6

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Ранее сегодня Xiaomi официально открыла страницу бронирования маршрутизатора Redmi AX3000. В настоящее время регистрация продукта ведется в китайском интернет-магазине Tmall, предварительные заказы которого будут выполнены завтра.

Новым продуктом китайского технологического гиганта является его новейший WiFi-роутер, который также поддерживает новейшие стандарты WiFi 6. Под капотом новый маршрутизатор 3000M питается от нового поколения чипов Qualcomm в паре с четырьмя независимыми усилителями сигнала. Он также поставляется с 256 МБ памяти и поддержкой полосы пропускания 160 МГц, которая совместима с рядом других маршрутизаторов Xiaomi и Redmi, что позволяет ему выполнять гибридную ячеистую сеть.

Redmi открывает регистрацию для нового маршрутизатора AX3000, поддерживающего Wi-Fi 6

Маршрутизатор отличается минималистичным одноцветным корпусом с четырьмя антеннами. Маршрутизатор также поддерживает систему Xiaomi Easy Connect и, как ожидается, будет запущен для предварительных заказов завтра на Tmall в 10 часов утра в Китае.

Источник — Astera.

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