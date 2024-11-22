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Redmi опубликовал результаты тестов Redmi K80 Pro в бенчмарке AnTuTu

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Бренд Redmi раскрыл новые детали о своем флагманском смартфоне K80 Pro перед его премьеры. В компании опубликовали тизеры, подтверждающие высокую производительность устройства и его технические характеристики.

Redmi опубликовал результаты тестов Redmi K80 Pro в бенчмарке AnTuTu

Смартфон будет работать на платформе Snapdragon 8 Elite с независимым графическим чипом D1. В бенчмарке AnTuTu устройство набрало впечатляющие 3 194 766 баллов. Redmi обещает продвинутые игровые функции, включая поддержку 120 fps в играх при разрешении 2K.

Redmi опубликовал результаты тестов Redmi K80 Pro в бенчмарке AnTuTu

Все модели серии Redmi K80 будут иметь экраны с пиковой яркостью 1800 нит, функции защиты зрения и технологию AON Intelligent Eye Protection, которая отслеживает положение глаз пользователя с помощью фронтальной камеры для отображения уведомлений.

Также ожидаются усовершенствованный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Презентация новинок намечена на 27 ноября.

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