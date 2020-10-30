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Redmi Note 9S получит обновление MIUI 12 в том числе и в России

30.10.2020 20:11

Пользователи Redmi Note 9 Pro долго ждали, когда компания выпустит стабильное обновление MIUI 12 для устройства.

Учитывая, что телефон был выпущен в мае этого года, многие пользователи ожидали, что это будет один из первых телефонов Xiaomi, который получит обновление MIUI 12, когда оно было впервые объявлено .

Но, как известно, это далеко не так. Несколько более старых моделей, таких как Redmi Note 8 Pro, получили обновление до MIUI 12 во всех регионах намного раньше, чем Redmi Note 9 Pro.

Это можно объяснить тем фактом, что Xiaomi обычно сначала выпускает обновления для устройств, продаваемых в Китае. Поэтому разработка программного обеспечения для этих телефонов является приоритетной.

Однако, поскольку Redmi Note 9 Pro не имеет китайского аналога, разработка MIUI 12 для устройства, похоже, не была приоритетной.

И хотя Redmi Note 9 Pro, продаваемый в Индии, получил обновление в сентябре, эта модель имеет больше общего с глобальным Redmi Note 9S, чем с Redmi Note 9 Pro, продаваемым в других регионах. Xiaomi действительно начала выпускать стабильное обновление MIUI 12 для устройства в Турции как версия 12.0.1.0.QJZTRXM.

Таким образом, ожидалось, что компания начнет выпускать свой новый скин поверх Android для устройства и в других регионах.

Собственно говоря, твит от генерального директора Xiaomi в Индонезии Алвина Цзе предположил, что более широкое развертывание обновления MIUI 12 для Redmi Note 9 Pro неизбежно. Теперь, похоже, действительно началось более широкое распространение. Это связано с тем, что Xiaomi выпустила обновление MIUI 12 для индонезийских вариантов Redmi Note 9 Pro. Обновление поставляется как версия V12.0.2.0.QJZIDXM, которая совпадает с версией, которая была повторно выпущена для Redmi Note 9 Pro в Турции.

Обновление MIUI 12 для Redmi Note 9 Pro теперь также начало развертываться для пользователей в России. Это связано с нашим отчетом о начале более широкого развертывания этого устройства. Новый скин Xiaomi доступен в России как версия 12.0.1.0.QJZRUXM и содержит те же изменения и исправления ошибок, что и для индонезийского варианта.

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