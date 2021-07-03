Redmi Note 9 Pro Max получил обновление Android 11 в Индии

Redmi Note 9 Pro Max запущенн в начале 2020 как первая Pro Max модель. Телефон дебютировал с MIUI 11 на базе Android 10. Устройство было обновлено до MIUI 12 в прошлом году. Теперь, наконец, он начал получать обновление Android 11 через год после его выпуска.

Redmi Note 9 Pro Max продается только в Индии. Следовательно, для этого смартфона существует только одна региональная сборка MIUI. Устройства Android 11 обновление приходит с номером сборки V12.0.1.0.RJXINXM .

Вышеупомянутая сборка программного обеспечения сейчас помечена как «Стабильная бета-версия». Это означает, что обновление выпускается партиями. Проще говоря, на данный момент он доступен только для нескольких избранных пользователей. Но в ближайшие дни он должен достичь всех пользователей.

На данный момент Redmi Note 9 Pro Max получил только один MIUI, а также обновление для Android. Обычно телефоны серии Redmi Note получают два обновления Android и три обновления MIUI. Следовательно, мы можем ожидать, что Xiaomi представит как MIUI 13, так и Android 12 в будущем.

Перед этим смартфон должен получить обновление MIUI 12.5 , которое в настоящее время распространяется на несколько подходящих телефонов под брендами Mi, Redmi и POCO по всему миру.

Источник — Astera.