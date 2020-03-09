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Redmi Note 9 получит новый дизайн

09.03.2020 10:37

Несколько дней осталось до презентации новой линейки «народных» смартфонов Redmi Note 9, но про этот аппарат до сих пор мало что известно.
Известно, что линейка будет расширена новой моделью — Redmi Note 9 Pro Max.

Презентация Redmi Note 9 состоится 12 марта, а недавно в сети был опубликован тизер со слоганом ProCamerasMaxPerformance.

На заднем фоне тизерного изображения виден силуэт аппарата со скруглёнными углами.

Слоган указывает, что в смартфоне будет хорошая камера, впрочем, об этом сообщали и ранее.

Сетевой информатор Мукул Шарма осветлил тизер и сделал контур смартфона более четким, что позволило увидеть боковые кнопки, которые в Redmi Note 9 расположены на левой стороне, хотя ранее производитель располагал их на правой.

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