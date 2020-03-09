Redmi Note 9 получит новый дизайн

Несколько дней осталось до презентации новой линейки «народных» смартфонов Redmi Note 9, но про этот аппарат до сих пор мало что известно.

Известно, что линейка будет расширена новой моделью — Redmi Note 9 Pro Max.

Презентация Redmi Note 9 состоится 12 марта, а недавно в сети был опубликован тизер со слоганом ProCamerasMaxPerformance.

На заднем фоне тизерного изображения виден силуэт аппарата со скруглёнными углами.

Слоган указывает, что в смартфоне будет хорошая камера, впрочем, об этом сообщали и ранее.

Сетевой информатор Мукул Шарма осветлил тизер и сделал контур смартфона более четким, что позволило увидеть боковые кнопки, которые в Redmi Note 9 расположены на левой стороне, хотя ранее производитель располагал их на правой.