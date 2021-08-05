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Redmi Note 9 получил обновление MIUI 12.5 в Индии вместе с Android 11

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Xiaomi наконец начал выпускать обновление Android 11 для Redmi Note 9. Это обновление наконец-то доступно в Индии. В отличие от других региональных вариантов, за исключением Китая, модель для Индии также будет переведена на MIUI 12.5 вместе с прошлогодней версией Android.

Redmi Note 9 получил обновление MIUI 12.5 в Индии вместе с Android 11

Обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 для Redmi Note 9 в Индии прибывает с номером сборки V12.5.1.0.RJOINXM. Сборка программного обеспечения находится на этапе стабильной бета-версии, что означает, что она развертывается партиями.

Следовательно, последнее обновление системы для телефона должно быть доступно только для избранных пользователей в стране прямо сейчас. В любом случае, все пользователи получат его в ближайшие дни.

Redmi Note 9 был запущен в первой половине 2020 года с MIUI 11 на базе Android 10. Смартфон обновили до MIUI 12 в прошлом году. Поскольку до сих пор он получил только одно крупное обновление MIUI, он должен иметь право на MIUI 13.

Стоит отметить, что продаваемый на международных рынках Redmi Note 9 известен как Redmi 10X 4G. Это устройство получило обновление Android 11 еще в феврале, а в июле — MIUI 12.5.

Источник — Astera.

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