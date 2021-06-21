Главная » Новости

Redmi Note 9 окончательно получил обновление Android 11

На чтение 1 мин Просмотров 149 Опубликовано

Redmi Note 9 был выпущен через несколько месяцев после выпуска Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9S. Несмотря на это, он дебютировал с MIUI 11 на базе Android 10. Теперь, почти через год после запуска, устройство наконец-то начало получать обновление Android 11.

Redmi Note 9 окончательно получил обновление Android 11

На данный момент обновление Redmi Note 9 для Android 11 доступно только для вариантов «Глобальный» и «Россия». Обновление имеет номера сборки V12.0.1.0.RJOMIXM и V12.0.1.0.RJORUXM соответственно.

Упомянутые сборки программного обеспечения находятся на стадии стабильного бета-тестирования. Это означает, что они доступны только для нескольких избранных пользователей в рамках пакетного развертывания.

В любом случае обновление должно появиться во всех устройствах этих вариантов, а также в остальных региональных вариантах (ЕЭЗ, Турция, Индия, Тайвань, Индонезия) в ближайшие дни.

Источник — Astera.

Android 11 Redmi Note 9
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов