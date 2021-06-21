Redmi Note 9 окончательно получил обновление Android 11

Redmi Note 9 был выпущен через несколько месяцев после выпуска Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9S. Несмотря на это, он дебютировал с MIUI 11 на базе Android 10. Теперь, почти через год после запуска, устройство наконец-то начало получать обновление Android 11.

На данный момент обновление Redmi Note 9 для Android 11 доступно только для вариантов «Глобальный» и «Россия». Обновление имеет номера сборки V12.0.1.0.RJOMIXM и V12.0.1.0.RJORUXM соответственно.

Упомянутые сборки программного обеспечения находятся на стадии стабильного бета-тестирования. Это означает, что они доступны только для нескольких избранных пользователей в рамках пакетного развертывания.

В любом случае обновление должно появиться во всех устройствах этих вариантов, а также в остальных региональных вариантах (ЕЭЗ, Турция, Индия, Тайвань, Индонезия) в ближайшие дни.

Источник — Astera.