Бренд Redmi продолжает проводить тизерную кампанию, анонсируя новый смартфон.

Вместе с тизерами постепенно раскрывают и некоторые особенности грядущего Redmi Note 9, который будет представлен 12 марта.

На этот раз Redmi Note 9 анонсировали необычным тизером, которая состоит из разных смайлов с цифрой 9 по центру.

Также в тизере есть намек на 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 4 600 мАч.

Более того, в тизере молнией намекают на мощность зарядки, которая составит 18 Вт. Также подтверждается и наличие в смартфоне процессора Snapdragon 720G.