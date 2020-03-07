Redmi Note 9 анонсировали необычным тизером08.03.2020 00:01
Бренд Redmi продолжает проводить тизерную кампанию, анонсируя новый смартфон.
Вместе с тизерами постепенно раскрывают и некоторые особенности грядущего Redmi Note 9, который будет представлен 12 марта.
На этот раз Redmi Note 9 анонсировали необычным тизером, которая состоит из разных смайлов с цифрой 9 по центру.
Также в тизере есть намек на 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 4 600 мАч.
Более того, в тизере молнией намекают на мощность зарядки, которая составит 18 Вт. Также подтверждается и наличие в смартфоне процессора Snapdragon 720G.
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— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 6, 2020
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