Redmi Note 9 5G станет самым дешевым 5G-смартфоном

Redmi на домашнем рынке сертифицировала новую модель смартфона, которая проходит под номером M2002J9E, и как утверждает источник, это Redmi Note 9 5G.

Новая модель должна стать самым доступным 5G смартфоном. Предположительно, ее цена не будет превышать 200 долларов.

Сообщается, что сертифицированный аппарат получит быструю зарядку на 22 Вт, тогда как Redmi Note 9 и Pro Redmi Note 9 Pro Max поддерживают блоки питания на 18 и 33 Вт.

Ранее сообщалось, что в Китае прекратят продажи Redmi K30 4G. На его смену придет новая модель с 5G модемом, тогда как версия Redmi K30 5G будет предлагаться и далее.