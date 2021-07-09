Redmi Note 7 получает обновление MIUI 12.5 в Китае

Серия Redmi Note всегда была популярной линейкой смартфонов от Xiaomi. Redmi Note 7 была первая модель в серии поставляются с дизайном стекла задней и основной камеры 48MP. Это устройство, выпущенное в начале 2019 года, теперь начало получать обновление MIUI 12.5.

MIUI 12.5 — это небольшое обновление для смартфонов группы Xiaomi, на которых уже работает MIUI 12. Компания внедряла его на подходящие мобильные телефоны в течение последних нескольких месяцев.

На данный момент сборка программного обеспечения помечена как «Стабильная бета-версия». Это означает, что он развертывается партиями. В результате на данный момент он доступен только избранным пользователям. Но в ближайшие дни обновление должно достичь всех пользователей в Китае и других регионах.

Как упоминалось ранее, Redmi Note 7 под кодовым названием «лаванда» был выпущен в начале 2019 года с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Телефон обновлялся до MIUI 11, MIUI 12 и Android 10 на протяжении всего срока службы. К сожалению, он не поддерживает Android 11, однако может получить MIUI 13.

Источник — Astera.