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Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ

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Совсем скоро состоится премьера новых смартфонов Redmi линейки Note 14, и уже сейчас доступны подробности об одной из моделей — Redmi Note 14 Pro+.

Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ

Этот смартфон станет первым устройством на процессоре Snapdragon 7s Gen3, который был представлен в конце августа.

Redmi Note 14 Pro+ будет оснащён изогнутым AMOLED-экраном размером 6,67 дюйма и аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Он также получит защиту по стандарту IP68, стереодинамики и ИК-излучатель.

Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ

В основной камере будет установлен 50-мегапиксельный сенсор Light and Shadow Hunter 800, который обеспечит широкий динамический диапазон.

Также предусмотрен телеобъектив с фокусным расстоянием 60 мм, позволяющий делать оптический зум 2,5x. Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ. Цены на устройство пока не объявлены.

Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ Redmi Note 14 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen3 и от 12 ГБ ОЗУ

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