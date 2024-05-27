Redmi Note 14 получат улучшенные камеры, обновленный дизайн и емкую батарею

Согласно данным, опубликованным на китайской платформе социальных сетей Weibo инсайдером Digital Chat Station, новые смартфоны Redmi Note 14 будут обладать улучшенными возможностями камеры и элегантным дизайном.

По словам Digital Chat Station, одна из моделей в линейке, возможно, будет оснащена высококачественным AMOLED-дисплеем разрешением 1.5K и высокой частотой обновления. Ожидается, что устройство будет работать на базе чипа Qualcomm SM7635, известного также как Snapdragon 7s Gen 3.

Хотя подробности о конкретной модели не были раскрыты, основываясь на технических характеристиках, предполагается, что это может быть Redmi Note 14 Pro, преемник второго поколения Redmi Note 13 Pro, который также работал на чипе Snapdragon 7s.

Утечка также указывает на наличие емкого аккумулятора, вероятно, с емкостью 5000 мАч или даже больше.

Хотя официальная дата выпуска пока неизвестна, исходя из предыдущих стратегий Xiaomi, Redmi Note 14 Pro, вместе с другими моделями серии, может появиться на рынке Китая осенью 2024 года.

Однако для мирового запуска придется подождать до начала 2025 года.