Смартфон Redmi Note 11 Pro 5G оценили в России в 48 тысяч рублей

Китайская компания Redmi на российском рынке представила смартфон Redmi Note 11 Pro 5G. Эта модель относится к популярной линейке, которая всегда пользовалась большим спросом у нас.

Новинка создана на процессоре Snapdragon 695 5G, который несмотря на серию по производительно лучше, чем Snapdragon 750G.

Redmi Note 11 Pro 5G получил 6,67-дюймовый дисплей, созданный по AMOLED технологии. Разрешение матрицы составляет Full HD+, а частота обновления 120 Гц.

Смартфон порадует покупателей хорошей основной камерой с датчиком 108 Мп, который дополнили еще 8 и 2 Мп фотодатчиками.

С фронтальной стороны находится 16 Мп камера. В аппарате еще есть стереодинамики, NFC, ИК-излучатель и сканер отпечатка пальтеца (размещен на боковой грани).

Аккумулятор в новинке на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

В России Redmi Note 11 Pro 5G будет предлагаться в версиях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти, их по предзаказу можно приобрести за 42 и 45 тыс. рублей.

Причем первые покупатели еще получат в подарок наушники Redmi Buds 3. «Живые» продажи смартфона стартуют 7 апреля, и в рознице устройство будет стоить дороже – 45 и 48 тыс. рублей за версии 6/64 ГБ и 8/128 ГБ соответственно.

Предзаказы на Redmi Note 11 Pro 5G начнут принимать с 31 марта.