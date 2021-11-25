Redmi Note 11 4G запущен с дисплеем 90 Гц, Helio G88 и 50-мегапиксельной тройной камерой

В октябре Redmi анонсировала Redmi Note 11 5G , Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro + 5G. Теперь он незаметно добавил в семейство нового члена по имени Redmi Note 11 4G. Это модифицированная версия Redmi 10 (или Redmi 10 Prime), доступная на других рынках.

Redmi Note 11 4G оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FHD +, который обеспечивает частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц и соотношение сторон 1500: 1. Спереди у него 8-мегапиксельная камера для селфи. Его задняя оболочка имеет тройную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макро-камеру.

Он поставляется с 128 ГБ памяти eMMC 5.1. Для большего объема памяти предусмотрен специальный слот для карт памяти microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт и обратную зарядку 9 Вт. Он поставляется с быстрым зарядным устройством на 22,5 Вт.

Устройство оснащено Android 11 на базе MIUI 12.5 и предлагает такие функции, как две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт, два стереодинамика и аудиоразъем 3,5 мм.

Как видно, характеристики Redmi Note 11 4G также идентичны Redmi 10 (мировые рынки) / Redmi 10 Prime (Индия). Единственное существенное отличие состоит в том, что у Note 11 4G сзади на одну камеру меньше. Вероятно, это устройство может выйти на другие рынки как Redmi 10 2022.

Redmi Note 11 4G поставляется в двух вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Их цена составляет 999 юаней (~ 156 долларов США) и 1099 юаней (~ 172 доллара США) соответственно. Он доступен в трех цветах, таких как Dreamy Clear Sky, Time Monologue (белый) и Mysterious Blackland.