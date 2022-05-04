Смартфон Redmi Note 10T выпустили для японского рынка за 270 долларов

Недавно представленный Redmi Note 10T получил новую версию. Если оригинальная модификация предлагается с процессором Dimensity 700, то новый вариант уже доступен с чипом Snapdragon 480.

Кроме процессоров в Redmi Note 10T отличий больше нет.

В Redmi Note 10T установлен IPS-дисплей с частотой обновление 90 Гц и разрешением FullHD+. Диагональ матрицы составляет 6,5-дюйма.

На задней панели расположена двойная камера с основным 50 мп датчиком и 2 Мп вспомогательным.

С фронтальной стороны находится 8 Мп сенсор изображения. Устройство доступно только в варианте 4/64 ГБ памяти.

Redmi Note 10T с Snapdragon 480 оценили в 270 долларов, и предлагают такую версию пока только на японском рынке.