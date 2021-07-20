Redmi Note 10T 5G запущен в Индии с Dimensity 700 SoC и ЖК-экраном 90 Гц

Xiaomi официально выпустила Redmi Note 10T 5G в Индии. Телефон представляет собой не что иное, как Redmi Note 10 5G, который стал официальным в марте. Для Индии компания почему-то добавила кличку «Т». Также стоит отметить, что устройство поддерживает 5G, в отличие от Redmi Note 10T, который был выпущен в России в конце прошлого месяца.

Redmi Note 10T 5G имеет пластиковую конструкцию, как Redmi Note 10S и Redmi Note 10. Устройство доступно в четырех цветах: синий металлик, мятно-зеленый, хромовый белый и черный графит. Его размеры составляют 161,81 x 75,34 x 8,92 мм, а вес — 190 г.

Телефон щеголяет 6,5-дюймовой ЖК-панелью с дырочками по центру с разрешением 2400 x 1080 пикселей, контрастностью 1500: 1, частотой обновления AdaptiveSync (30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц), режимом чтения 3.0 и защитой Gorilla Glass.

Он работает на SoC MediaTek Dimensity 700 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Что касается подключения, он поддерживает две SIM-карты 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GNSS (GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BeiDou, A-GPS).

Для фотографии и видеосъемки в смартфоне используется тройная камера с разрешением 48 МП (широкая) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина) на задней панели и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Он поставляется со всеми необходимыми датчиками, такими как акселерометр, датчик внешней освещенности на 360°, гироскоп, датчик приближения, компас, боковой датчик отпечатков пальцев и ИК-излучатель.

Другие функции телефона включают слот для карты MicroSD, 3,5-мм разъем для наушников с сертификатом Hi-Res Audio, два стереодинамика, порт USB Type-C, защиту от брызг, MIUI 12 на базе Android 11, аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку 18 Вт. (поставляется с зарядным устройством 22,5 Вт).

Источник — Astera.