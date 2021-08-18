Redmi Note 10S в цвете Cosmic Purple поступит в продажу сегодня в Индии

Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Redmi Note 10S в Индии еще в мае. Смартфон поставляется с SoC Helio G95 и имеет 6,43-дюймовую панель дисплея. Он представлен в трех цветах — Deep Sea, Frost White и Shadow Black. Теперь Redmi представила на индийском рынке новый вариант цвета, получивший название Cosmic Purple.

Цена Redmi Note 10S аналогична другим вариантам цвета. Она начинается с 14999 фунтов стерлингов (~ 202 доллара США) за вариант 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 15 999 фунтов стерлингов (~ 216 долларов США) за вариант 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Новый цвет Cosmic Purple поступит в продажу сегодня (18 августа) в 12:00 по московскому времени на сайте mi.com.

Redmi Note 10S имеет 6,43-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением Full-HD +. Это перфорированный дисплей с частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Он может похвастаться системой с четырьмя задними камерами с основным объективом на 64 МП, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП, макроблоком на 2 МП и датчиком глубины на 2 МП. Впереди у него есть 13-мегапиксельная камера для селфи. Он имеет степень защиты от брызг IP53 и сканер отпечатков пальцев на боковой панели для безопасности.

Он работает на SoC MediaTek Helio G95 в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Он также имеет слот для карт памяти microSD для дополнительного хранения. В нем установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 33 Вт. Устройство загружается на MIUI 12 на базе Android 11 из коробки.

Источник — Astera.