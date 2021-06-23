Redmi Note 10 в Индии снова вырос в цене

Ранее в этом месяце суббренд Xiaomi Redmi повысил цены на Redmi Note 10 в Индии. Свежая информация показывает, что компания в очередной раз подняла цены на устройство.

Redmi Note 10 был анонсирован в двух вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища в марте в Индии. На момент запуска эти модели были оценены в 11 999 рупий (~ 161 доллар США) и 13 999 рупий (~ 188 долларов США) соответственно. В начале этого месяца компания подняла цены на обе модели до 12 499 рупий (~ 168 долларов США) и 14 499 рупий (~ 195 долларов США) соответственно.

В то время как цена на 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища по-прежнему остается на уровне 12 499 рупий (~ 168 долларов США), цена модели 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти снова была повышена на 500 рупий (~ 7 долларов США). С пересмотренной ценой модель на 128 ГБ теперь продается за 14 999 рупий (~ 201 доллар).

Версия Redmi Note 10 объемом 128 ГБ теперь указана с новой ценой на Amazon India и Mi.com. Телефон доступен в трех цветах: Shadow Black, Aqua Green и Frost White.

Источник — Astera.