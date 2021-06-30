Redmi Note 10 Pro теперь поддерживает GMS и Google Play Store

Ранее на этой неделе китайская версия Redmi Note 10 Pro получила обновление MIUI 12.5.5. Это обновление имело номер версии 12.5.5.0.RKPCNXM, в котором также была реализована поддержка GMS (Google Mobile Services) и Play Store.

Согласно отчету ITHome, общий размер загрузки нового обновления составил 3,1 ГБ. Кроме того, в официальном описании было показано, что новое обновление обеспечивает поддержку платформы Play Store и даже оптимизирует качество звука в китайской версии Redmi Note 10 Pro. Еще одна примечательная особенность этого обновления — появление технологии расширения виртуальной памяти, которая увеличила оперативную память устройства на 2 ГБ.

Для тех, кто не знает, в последнее время ряд китайских производителей смартфонов выпустили собственную версию технологии расширения памяти. Эта функция позволяет устройству временно преобразовать небольшую часть своей внутренней памяти в виртуальную оперативную память. Таким образом, у варианта с 8 ГБ ОЗУ память была бы расширена до 10 ГБ, а версия с 6 ГБ ОЗУ была бы увеличена до 8 ГБ.

Ранее в этом месяце мы опубликовали полный обзор Redmi Note 10 Pro на нашем официальном канале YouTube. Хотя в то время это обновление не было. Но теперь компания наконец-то предоставила поддержку GMS и Google Play Store, которые предложат пользователям больше возможностей для приложений и многое другое. Для тех, кто заинтересован, китайская версия Redmi Note 10 Pro 5G в настоящее время доступна на Giztop по цене 269 долларов США.

Источник — Astera.