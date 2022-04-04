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Redmi Note 10 Pro с 67-ватной зарядкой подешевел в Китае до 235 долларов

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Китайская компания Xiaomi пересмотрела прайсы на смартфон Redmi Note 10 Pro, который является самым доступным устройством с 67-ватной зарядкой.

Ранее производитель снизил стоимость на модели Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+, теперь очередь дошла и до Redmi Note 10 Pro.

Этот смартфон в Китае подешевел до 235 долларов, тогда как ранее минимальная стоимость была 265 долларов. Такой ценник действует на модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Другие конфигурации смартфона также стали доступнее и продаются за 250 и 280 долларов в версиях 8/128 и 8/256 ГБ, что на 50 долларов дешевле, чем ранее.

Redmi Redmi Note 10 Pro
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