Redmi Note 10 Pro / Pro Max получит функцию Dolby Atmos в Индии

Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max являются лучшими смартфонами Redmi Note на сегодняшний день. Они обладают функциями, о которых еще пару лет назад не слышали в бюджетном сегменте. Теперь телефоны получают новое системное обновление, которое еще больше улучшает взаимодействие с пользователем.

Серия Redmi Note 10 Pro оснащена двумя стереодинамиками для полного погружения в звук. С новым обновлением системы компания еще больше расширила возможности.

По словам пользователя Twitter, Xiaomi выпускает новое обновление OTA для этих телефонов в Индии. Последнее обновление программного обеспечения прибывает с номером сборки MIUI V12.5.4.0.RKFINXM.

Согласно официальному журналу изменений, главная изюминка новой сборки MIUI — это «эффекты Dolby». Помимо этого, он устраняет проблему с уведомлениями и повышает уровень исправления безопасности до мая 2021 года, когда уже август.

Скриншоты, которыми поделился пользователь, подтверждают, что функция «Эффекты Dolby» на самом деле является «Dolby Atmos», и она также поставляется с эквалайзером. Пользователи могут выбрать любую из предустановок по умолчанию или создать собственную настройку.

Dolby Atmos на Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max должен работать при воспроизведении надлежащего контента Dolby через оба динамика, а также через разъем для наушников 3,5 мм.

Последнее обновление системы для этих смартфонов выпускается партиями в Индии в течение последних нескольких недель. Таким образом, чтобы добраться до каждого устройства, может потребоваться некоторое время. К сожалению, неизвестно, получат ли эту функцию другие региональные варианты.

Источник — Astera.