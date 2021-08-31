Redmi Note 10 Pro и Pro Max теперь доступны в новом цветовом варианте Dark Nebula

Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max были запущены в Индии в марте. Смартфоны дебютировали в трех цветовых вариантах. Теперь, через пять месяцев после их выпуска, они теперь доступны в четырех цветах.

Недавно Redmi Note 10S получил новый вариант цвета Cosmic Purple в Индии. После этого более дорогие Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max теперь имеют похожий цвет.

Новая цветовая гамма для серии Redmi Note 10 Pro в Индии называется «Темная туманность». Этот вариант цвета имеет глянцевую поверхность, как и вариант цвета «Темный рыцарь». Для тех, кто не знает, цвета Glacial Blue и Vintage Bronze имеют матовую поверхность.

Сейчас эти смартфоны выпускаются только в двух конфигурациях хранилища. Это потому, что Xiaomi молча прекратила выпуск базового варианта 6 ГБ + 64 ГБ . Кроме того, версия Redmi Note 10 Pro с объемом памяти 6 ГБ + 128 ГБ получила два повышения цен на данный момент.

Серия Redmi Note 10 Pro в настоящее время продается в Индии по следующим ценам.

Redmi Note 10 Pro

6 ГБ + 128 ГБ — 17 999 вон

8 ГБ + 128 ГБ — 18 999 вон

Redmi Note 10 Pro Max

6 ГБ + 128 ГБ — 19999 вон

8 ГБ + 128 ГБ — 21 999 вон

Источник — Astera.