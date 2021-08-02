Redmi Note 10 JE запущен с Snapdragon 480 и рейтингом IP68

Xiaomi выпустила еще один смартфон серии Redmi Note 10 под названием Redmi Note 10 JE. Этот эксклюзивный для Японии телефон — восьмая модель в линейке. Этот телефон можно считать лучшей версией Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10T 5G. Она имеет некоторые особенности, специально предназначенные для японского рынка так же, как в недавно выпущенном OPPO Reno5 A .

Недавно анонсированный Redmi Note 10 JE имеет тот же дизайн, что и Redmi Note 10 5G, который также известен как Redmi Note 10T 5G. Фактически, устройство имеет практически идентичный набор характеристик с некоторыми изменениями.

Прежде всего, Redmi Note 10 JE работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 480 вместо MediaTek Dimensity 700 SoC. Кроме того, телефон имеет сертификат IP68 по защите от пыли и воды, но он оснащен меньшей батареей емкостью 4800 мАч (быстрая зарядка 18 Вт) и не имеет двойных стереодинамиков. Наконец, он оснащен одним слотом для SIM-карты, а также совместим с технологией бесконтактных IC-карт FeliCa / Osaifu-Keitai.

Помимо вышеупомянутых отличий, Redmi Note 10 JE — это не что иное, как Redmi Note 10 5G наизнанку. Следовательно, он оснащен 6,5-дюймовой перфорированной (центрированной) ЖК-панелью с разрешением 2400 x 1080 пикселей, контрастностью 1500: 1 и частотой обновления AdaptiveSync (30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц.

Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ памяти UFS 2.2. При необходимости пользователи могут дополнительно расширить хранилище с помощью слота для карт MicroSD (до 1 ТБ). Что касается оптики, в телефоне используется тройная камера с разрешением 48 Мп (ширина) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глубина) и 8-мегапиксельная селфи-камера.

Что касается подключения, смартфон поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou), USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Он имеет все необходимые датчики, такие как акселерометр, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик приближения, компас, инфракрасный датчик и боковой датчик отпечатков пальцев.

Redmi Note 10 JE работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11. Его размеры составляют 163 x 76 x 9 мм, он весит 200 г и доступен в двух цветах (Graphite Grey, Chrome Silver). Наконец, что не менее важно, телефон не поставляется с зарядным устройством.

Источник — Astera.