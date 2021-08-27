Redmi Note 10 и POCO M3 подорожают в Индии

Ранее на этой неделе появились новости о том, что Xiaomi, как сообщается, остановила производство Redmi Note 10 в Индонезии. Причина была названа «нехваткой полупроводников». По той же причине компания с момента запуска увеличивала цену на телефон в Индии. Сегодня Redmi Note 10 получил еще одно повышение цен в стране вместе с POCO M3.

Последнее повышение цен на 500 фунтов стерлингов применимо только к базовому варианту 4 ГБ + 64 ГБ. Эта версия устройства сейчас стоит 13 999 фунтов стерлингов. Для тех, кто не знает, такая же конфигурация хранилища дебютировала всего за 11 999 фунтов стерлингов в марте. Другими словами, с момента выпуска его цена была увеличена на 2000 фунтов стерлингов. Принимая во внимание, что 6 ГБ + 128 ГБ по-прежнему продаются по 15 499 фунтов стерлингов, что на 1500 фунтов стерлингов больше, чем его стартовая цена.

С другой стороны, в конце июля POCO M3 получил второй выпуск в Индии. Тогда же был представлен новый вариант 4 ГБ + 64 ГБ. Теперь третье повышение цены на телефон увеличивает цену этой новой версии, а также среднего варианта на 500 фунтов стерлингов.

Это означает, что POCO M3 в размерах 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 64 ГБ теперь продается по цене 10 999 и 11 999 фунтов стерлингов вместо 10 499 и 11 499 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.