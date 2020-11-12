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Обзоры рынков

Redmi намекнула на появление Redmi Note 9 5G

12.11.2020 14:01

Перевод недавнего сообщения генерального менеджера Redmi Лу Вейбинга на Weibo гласит: «Подготовка к следующей битве». Это указывает на то, что Redmi сейчас готовится к запуску новых телефонов на домашнем рынке. Поскольку предполагаемые телефоны Redmi Note 9 5G и Note 9 Pro 5G уже прошли сертификацию от органа TENAA, похоже, что компания вскоре может анонсировать серию Redmi Note 9 5G.

Redmi намекнула на появление Redmi Note 9 5G

Ходят слухи, что линейка Redmi Note 9 для Китая включает три модели, такие как Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Вариант 4G имеет номер модели M2010J19SC, и его сертификация 3C показала, что он может поддерживать быструю зарядку 22,5 Вт. Его глобальный вариант с номером модели M2010J19CG был одобрен в качестве устройства POCO IMDA Сингапура и европейским органом EEC.

Redmi намекнула на появление Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G ( номер модели M2007J17C ) считается доработанной версией Xiaomi Mi 10T Lite 5G . Он имеет такие характеристики, как 6,67-дюймовая ЖК-панель IPS с поддержкой разрешения Full HD + и частотой обновления 120 Гц . Зев 750G SoC может питать устройство с до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб памяти. В нем может быть батарея емкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В телефоне может быть 16-мегапиксельная фронтальная камера, а сзади — 108-мегапиксельная система с тройными камерами Samsung HM2.

Redmi намекнула на появление Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 5G ( номер модели M2007J22C ) имеет 6,53-дюймовую ЖК-панель IPS, которая обеспечивает разрешение Full HD + и высокую частоту обновления. Dimensity 800U SoC телефон имеет до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб памяти. Он имеет 13-мегапиксельную переднюю камеру и 48-мегапиксельную тройную камеру. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 22,5 Вт.

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