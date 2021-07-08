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Redmi начала в РФ продажи смартфона Redmi Note 8 2021 по цене от 15 990 рублей

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Redmi Note 8 на российском и глобальном рынке пользовался большим спросом, этот аппарат предлагался на базе процессора Snapdragon 665.
На российский рынок вернулся Redmi Note 8, только этот смартфон получил приставку к названию 2021 и теперь в его основе лежит процессор MediaTek Helio G85 с графическим ускорителем Mali-G52 MP2.

Помимо процессора, в устройстве ничего менять не стали, и он по-прежнему оснащен 48 Мп основной камерой, дисплеем диагональю 6,3-дюйма и 4 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в смартфоне 64 или 128 ГБ в зависимости от версии. Redmi Note 8 (2021) будет доступен по цене 15 990 рублей за конфигурацию 4/64 ГБ и 17 990 рублей — за вариант 4/128 ГБ.

Redmi Note 8 2021
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