REDMI K80 Ultra и Xiaomi 15T Pro могут получить процессор Dimensity 9400+

Известный технический блогер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о предстоящем смартфоне с мощным чипом Dimensity 9400+, которым, вероятно, станет REDMI K80 Ultra.

Согласно слухам, телефон будет оснащен специальным вибромотором 0916, который обеспечит улучшенное тактильное восприятие.

Он также получит узкие рамки и прямой экран, что придаст ему премиальный вид. Дополнительно ожидаются улучшения конструкции и текстуры, которые выделят модель среди других смартфонов серии Redmi.

Некоторые пользователи предполагают, что K80 Ultra будет флагманом среднего класса, предложив высококачественные динамики, металлический корпус и отличный дисплей.

Согласно предыдущим сообщениям, REDMI K80 Ultra и глобальная версия Xiaomi 15T Pro уже зарегистрированы в базе GSMA IMEI.

Ожидается, что устройство будет работать на процессоре Dimensity 9400+ и иметь аккумулятор емкостью более 7000 мАч для продолжительной работы.

Хотя компания Xiaomi еще не подтвердила эти характеристики, слухи об этом устройстве уверенно нарастают.