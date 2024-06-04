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Redmi K80 Pro получит 2K-дисплей, 50-мегапиксельную камеру и Snapdragon 8 Gen 4

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В информации от известного источника Digital Chat Station утверждается, что Redmi K80 Pro будет иметь 50-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и плоский 2K дисплей, а также будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Также было сообщено, что Redmi K80 будет иметь аналогичный дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Пока неясно, будет ли у стандартной версии также 3-кратный телеобъектив, как у K80 Pro.

Источник также упомянул о новом дизайне задней панели с использованием нового материала стекла. Отчеты указывают, что Redmi K80E, преемник модели Redmi K70E, в этом году не будет выпущен. Xiaomi собирается ориентироваться на выпуск более премиальных устройств в серии Redmi K.

Первыми устройствами, которые будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, станут модели Xiaomi 15 series, а запуск ожидается в октябре. Затем последует серия Redmi K80, которую планируется выпустить в ноябре.

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