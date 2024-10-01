Redmi K70 Ultra вышел на рынок в версии с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища

Компания Xiaomi представила новый смартфон в своей линейке Redmi K70 Ultra, который стал доступен с впечатляющими характеристиками. Устройство оснащено 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, что делает его отличным выбором для тех, кто нуждается в высокой производительности и большом объеме памяти.

Redmi K70 Ultra дебютировал еще в июле 2024 года и работает на процессоре Mediatek Dimensity 9300+. Смартфон имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает яркое и плавное изображение.

Что касается других технических характеристик, то K70 Ultra оборудован графическим процессором D1, оперативной памятью типа LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Для любителей фотографий предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX906 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера.

Среди дополнительных функций стоит отметить двойные динамики, линейный двигатель по оси X, сканер отпечатков пальцев на дисплее и ИК-бластер. Корпус смартфона выполнен из металла и защищён по стандарту IP68, что делает его устойчивым к воде и пыли.

Redmi K70 Ultra с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти уже доступен для покупки в Китае. Стоимость устройства составляет 3899 юаней или 51 600 рублей.