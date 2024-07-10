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Redmi K70 Ultra стал доступен для заказа с подарком в виде Smart Band 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Redmi сегодня официально объявила о скором запуске на рынок своего нового смартфона Redmi K70 Ultra. Заказы на него уже открыты, и каждый, кто сделает предварительный заказ, получит бесплатно Redmi Smart Band 2.

Redmi K70 Ultra стал доступен для заказа с подарком в виде Smart Band 2

В смартфоне используется процессор MediaTek Dimensity 9300+ и светящийся материал C8+, разработанный совместно Xiaomi и TCL Huaxing.

Отмечается, что светоотдача панели достигает «самого высокого уровня в отрасли», а срок службы пикселей увеличен более чем на 100%.

Redmi K70 Ultra будет первым смартфоном, оснащенным новым дисплеем 1.5K, который обеспечивает лучшую защиту глаз в отрасли.

Также ожидается, что границы дисплея будут тоньше, чем у предыдущей модели. Телефон уже показал результаты 2242 и 7237 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании Geekbench соответственно.

На AnTuTu устройство набрало 2,22 миллиона баллов и может работать с игрой «Genshin Impact» в режиме 1,5K+ с частотой обновления 120 Гц. Кроме процессора Dimensity 9300+, устройство также будет оснащено отдельным графическим чипом.

Смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.  Как и предыдущая модель Redmi K60 Ultra, K70 Ultra будет иметь пыле- и влагозащиту IP68.

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