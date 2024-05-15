Redmi K70 Ultra с HyperOS прошел сертификацию в 3С

В Китае официально сертифицирован новый смартфон Redmi K70 Ultra. Устройство получило сертификацию 3C и было замечено в базе данных с номером модели 2407FRK8EC, что намекает на его скорую презентацию и выход на рынок.

Ожидается, что K70 Ultra будет иметь большой аккумулятор емкостью 5500 мАч, что превышает емкость предыдущей модели на 10%.

Ожидается, что передняя панель будет оснащена OLED-экраном с разрешением 1.5K. Известно еще о наличии MediaTek Dimensity 9300 +, который является флагманским чипсетом. Устройство сможет предложить до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Если говорить о дизайне, то Redmi K70 Ultra будет иметь металлические рамки и стеклянную заднюю панель с улучшенным цветом, материалом и отделкой.

На задней панели будет размещена 50-мегапиксельная основная камера, которая будет работать вместе со сверхширокоугольным объективом и функцией макросъемки.