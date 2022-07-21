Redmi K50S, Redmi K50S Pro, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro выйдут на рынок в августе

Четыре смартфона от китайской компании уже в следующем месяце появятся на рынке.

Появление двух из них, а именно Redmi K50S и Redmi K50S Pro анонсировал в социальной сети представитель бренда, а Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro ранее были замечены в базах 3C и CMIIT.

Данные инсайдеров указывают, что по сути новинками будут два смартфона, только на китайском рынке их будут предлагать как Redmi K50S и Redmi K50S Pro, а на глобальный рынок они выйдут как Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

Предварительно известно, что смартфоны получат процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также они будут иметь поддержку 120-ватной зарядки и камеру на 200 Мп в топовых вариантах.

Емкость батареи составит 5000 мАч, а объем оперативной памяти будет от 8 до 12 Гб, тогда как встроенной памяти предложат 512 Гб.