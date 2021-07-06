Redmi K40 Ultra с Dimensity 1200 может стать прямым конкурентом OnePlus Nord 2

Ожидается, что Xiaomi запустит ряд продуктов во второй половине 2021 года, как и в первой половине. Ранее сообщалось о сроках запуска некоторых из этих устройств. Сегодня мы представляем вам информацию об еще одном продукте.

Согласно Xiaomiui, Redmi, суббренд Xiaomi выпустит свой второй смартфон на базе SoC MediaTek Dimensity 1200 в ближайшем будущем. Этот телефон может стать официальным как Redmi K40 Ultra. Говорят, что он будет конкурировать с грядущим OnePlus Nord 2 . Согласно источнику, телефон мог иметь кодовое название агат/янтарь.

Ранее сообщалось о телефоне Redmi с дисплеем 120 Гц, основной камерой 64 МП, аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой 67 Вт. Эта утечка исходит от станции цифрового чата . По словам информатора, в устройстве будет установлен чипсет MediaTek MT689x. Для тех, кто не знает, MediaTek Dimensity 1200 носит номер модели MT6893.

Следовательно, мы полагаем, что эти два источника говорят об одном и том же телефоне. Но, к сожалению, у нас недостаточно деталей, чтобы доказать это предположение.

Источник — Astera.