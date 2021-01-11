Redmi K40 станет самым дешевым флагманом с самым дорогим экраном

Смартфон Redmi K40 уже скоро будет представлен официально, а пока представители бренда публикуют изображения и сообщения в китайской социальной сети, подогревая интерес к новинке.

Так, недавний пост президента Xiaomi Group China и директора бренда Redmi Лу Вейбинга (Lu Weibong), указывает на то, что смартфон Redmi K40 будет иметь звание самого дешевого флагмана 2021 года с самым дорогим плоским дисплеем.

В устройстве будет плоский экран, процессор Snapdragon 888, а также аккумулятор на 4 000 мАч. По предварительным данным, за этот аппарат компания попросит 465 долларов.

По словам Лу Вейбинга, Redmi K40 будет смартфоном для тех, кто хочет флагманский аппарат с самым дорогим экраном.