Ранее сегодня (26 июля 2021 года) Redmi анонсировала появление нового варианта своего смартфона K40 Game Enhanced Edition. Тизер прибыл с заголовком «Операция обратного масштаба», и теперь листинг на платформе электронной коммерции показал, что это новый вариант цвета для устройства.

К сожалению, компания не раскрыла напрямую дизайн или цветовую схему нового цветового варианта. Хотя, глядя на тизер, можно предположить, что основным цветом будет красный с оттенками темно-серого или черного. Шлем фигуры в тизере также намекает на красные светодиоды, расположенные сверху и снизу модуля задней камеры.

Кроме того, устройство было также найдено в списке на популярном китайском веб-сайте электронной коммерции JD.com, где было обнаружено, что смартфон будет поставляться с одной конфигурацией памяти, а именно с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Примечательно, что цвет K40 Game Enhanced Edition Inverse Scale от китайского производителя смартфонов также будет стоить 2699 юаней (примерно 416 долларов США), что примерно на 200 юаней (примерно 31 доллар США) выше, чем у обычной версии. На данный момент устройство доступно для предварительного бронирования.

Источник — Astera.