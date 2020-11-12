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Redmi K30 Ultra с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ поступит в продажу за 300 долларов

12.11.2020 12:43

Пару месяцев назад Xiaomi запустила смартфон Redmi K30 Ultra на своем внутреннем рынке в Китае, отметив 10-летний юбилей компании. Недавно в продажу поступил вариант телефона с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 2499 юаней (~ 374 доллара).

Теперь базовый вариант Redmi K30 Ultra с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти доступен для покупки в Китае через онлайн-магазин JD.com за 1999 юаней, что примерно составляет 309 долларов США, а поставки начнутся с 30 ноября.

Redmi K30 Ultra с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ поступит в продажу за 300 долларов

Что касается спецификаций, Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым AMOLED- дисплеем от Samsung, который предлагает разрешение экрана Full HD + 2400 x 1080 пикселей, поддержку HDR10 +, частоту обновления 120 Гц и соотношение экрана к корпусу 92,7%.

Под капотом устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 1000+ 5G. Он построен по 7-нм техпроцессу и содержит новейшие высокопроизводительные ядра ARM Cortex-A77 и Mali-G77. Устройство поддерживает двухрежимный режим 5G SA / NSA, а также двойной режим ожидания 5G.

В отделе камеры на задней панели есть установка с четырьмя камерами, которая включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 5-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. На лицевой стороне есть 20-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Телефон также оптимизирован для игр, поскольку он оснащен двумя механизмами оптимизации Hyper Engine 2.0 и Game Turbo. Он также имеет паровую камеру со сверхбольшой площадью 3495 мм² и систему отвода тепла графен + графит 3D.

Он работает под управлением операционной системы Android 10 с MIUI 12 компании поверх. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт.

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