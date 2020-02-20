Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере

Достоверно пока неизвестно, когда состоится презентация Redmi K30 Pro 5G, а ожидается, что аппарат будет представлен в следующем месяце.

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре в соцсети рассказал, что Redmi K30 Pro 5G будет выпущен в двух версиях, которые будут отличаться объёмом памяти.

Недавно также стало известно, что у китайского регулятора было зарегистрировано два новых аппарата от Xiaomi — M2001J11E и M2001J11C.

В описании этих смартфонов указана батарея на 4700 мАч, а также поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.

Также накануне появились рендерные изображения Redmi K30 Pro 5G. В этом смартфоне в отличие от Redmi K30 фронтальная камера будет выдвижная, а не врезная в экран.