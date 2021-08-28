Redmi K20 будет последним телефоном серии K с обновлением MIUI 12.5

Redmi K20 запущен как самый доступный смартфон Xiaomi с всплывающей камерой. С момента его выпуска прошло более двух лет. За этот период устройство даже получило два обновления MIUI и два обновления Android. Теперь Xiaomi наконец-то приступила к выпуску обновления MIUI 12.5 для этого телефона.

Xiaomi с начала этого года выпускает обновление MIUI 12.5 для подходящих смартфонов по всему миру. Компания почти завершила развертывание в Китае, поскольку теперь приступила к развертыванию MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Но похоже, что Redmi K20 был одним из немногих устройств и единственным телефоном серии K. Следовательно, он получает обновление MIUI 12.5 только сейчас. Последнее обновление системы для телефона в настоящее время находится в Китае с номером сборки V12.5.1.0.RFJCNXM.

Как и любое другое обновление программного обеспечения OTA, обновление MIUI 12.5 для Redmi K20 также выпускается партиями. Следовательно, в настоящий момент он доступен только для избранных пользователей.

В любом случае, все пользователи в Китае, а также на других рынках должны получить обновление в ближайшие дни. На большинстве международных рынков Redmi K20 известен как Mi 9T. Следовательно, то же обновление системы также поступит на это устройство.

При этом Redmi K20 может также получить MIUI 12.5 Enhanced Edition, а затем MIUI 13, который должен стать его последним крупным обновлением программного обеспечения.

Источник — Astera.