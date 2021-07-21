Redmi Buds 3 Pro официально стал глобальным вариантом Redmi AirDots 3 Pro

Пару месяцев назад, в мае этого года, Xiaomi представила свои настоящие беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro на своем домашнем рынке в Китае. Теперь компания выпустила тот же продукт, но с другим.

Redmi Buds 3 Pro теперь официально запущены в глобальном масштабе. Пара наушников стоит 60 долларов, но в качестве начального предложения наушники TWS доступны по цене 40 долларов со скидкой.

Что касается технических характеристик, он остается таким же, как Air Dots 3 Pro, выпущенные ранее в этом году. Он включает в себя 9-миллиметровые драйверы и три микрофона для шумоподавления и приема голоса. Утверждается, что функция адаптивного шумоподавления на наушниках блокирует 35 дБ внешнего шума и обеспечивает сверхнизкую задержку в 69 мс.

Для подключения есть Bluetooth 5.2 с поддержкой одновременного подключения к двум устройствам одновременно. Что касается времени автономной работы, компания заявляет, что она может обеспечить до 28 часов автономной работы с использованием зарядного чехла. Зарядный чехол имеет порт USB Type C внизу для более быстрой зарядки, а также поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Недавно выпущенный Redmi Buds 3 Pro доступен в двух цветовых вариантах — черном и сером. Наушники будут доступны для покупки на Aliexpress. Как отмечалось ранее, во время первоначальных дат продажи наушники TWS будут стоить 40 долларов вместо их обычной цены в 60 долларов.

Источник — Astera.