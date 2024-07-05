Главная » Новости

Redmi анонсировала выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024)

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Redmi скоро представит новую версию своего игрового ноутбука G Pro (2024), которая будет доступна по более низкой цене по сравнению с оригинальной моделью.

Redmi анонсировала выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024)

В сети были опубликованы официальные изображения, которые анонсируют выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024). Точнее, отличаться новинка, которая выйдет на рынок КНР 12 июля, будет только другим процессором.

Так, в новой версии ноутбука произойдет замена процессора на Intel i7-14650HX вместо Core i9-14900HX.

Redmi анонсировала выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024)

Остальные характеристики останутся неизменными. Новинка будет иметь 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит.

Видеокарта GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 96 ГБ) и накопитель PCIe 4.0 на 1 ТБ (максимальная емкость — 8 ТБ) также останутся прежними.

Redmi анонсировала выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024)

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.