Redmi анонсировала выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024)

Компания Redmi скоро представит новую версию своего игрового ноутбука G Pro (2024), которая будет доступна по более низкой цене по сравнению с оригинальной моделью.

В сети были опубликованы официальные изображения, которые анонсируют выход удешевленной версии игрового ноутбука G Pro (2024). Точнее, отличаться новинка, которая выйдет на рынок КНР 12 июля, будет только другим процессором.

Так, в новой версии ноутбука произойдет замена процессора на Intel i7-14650HX вместо Core i9-14900HX.

Остальные характеристики останутся неизменными. Новинка будет иметь 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит.

Видеокарта GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 96 ГБ) и накопитель PCIe 4.0 на 1 ТБ (максимальная емкость — 8 ТБ) также останутся прежними.