Redmi анонсировала дебют наушников AirDots 3 Pro с активным шумоподавлением

Redmi анонсировала дебют наушников AirDots 3 Pro с активным шумоподавлением25.05.2021 21:32
Презентация новых наушников от бренда Redmi состоится 26 марта, когда также будут представлены и смартфоны Redmi Note 10.
Накануне дебюта компания распространила в сети изображения, на которых показала новые беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления.
Система имеет три режима работы и позволяет снизить шум на 35 дБ.
Также в компании сообщили, что новинка имеет наименьшую задержку при передаче звука и получила беспроводную зарядку стандарта Qi.
Во сколько оценят новые наушники не сообщается, но известно, что они похожи на Xiaomi FlipBuds Pro, которые продаются на рынке за 125 долларов.
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