Redmi анонсировала дебют наушников AirDots 3 Pro с активным шумоподавлением

Презентация новых наушников от бренда Redmi состоится 26 марта, когда также будут представлены и смартфоны Redmi Note 10.

Накануне дебюта компания распространила в сети изображения, на которых показала новые беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления.

Система имеет три режима работы и позволяет снизить шум на 35 дБ.

Также в компании сообщили, что новинка имеет наименьшую задержку при передаче звука и получила беспроводную зарядку стандарта Qi.

Во сколько оценят новые наушники не сообщается, но известно, что они похожи на Xiaomi FlipBuds Pro, которые продаются на рынке за 125 долларов.