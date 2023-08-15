Redmi анонсировала бюджетный смартфон K60 Ultra стоимостью от 360 долларов

В рамках крупной летней презентации, китайская корпорация Xiaomi представила свежий смартфон, входящий в свой бюджетный суббренд Redmi K60 Ultra.

Новый гаджет представляет собой продукт с уникальными особенностями, которые ранее не использовались в данной линейке. В числе данных характеристик следует выделить полную защиту устройства от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68, а также внушительное количество оперативной памяти, составляющей 24 Гб.

Объем памяти для хранения данных на этом аппарате охватывает диапазон от 256 Гб до 1 Тб для версии UFS 4.0.

Смартфон оборудован OLED-дисплеем, размер которого составляет 6,67 дюймов, с потрясающей частотой обновления изображения в 144 Гц, а также максимальной яркостью 1200 нит и частотой ШИМ на уровне 2880 Гц.

Основой для этого устройства послужил флагманский чипсет Dimensity 9200+ от компании MediaTek.

Имеется также важный момент, связанный с конфигурацией камерного модуля. Он включает в себя три основных сенсора: 50-мегапиксельный главный сенсор Sony IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS, «ультраширик» на 8 Мп и макро-датчик на 2 Мп. Впрочем, разрешение фронтальной камеры равно 20 Мп.

Стоимость Redmi K60 Ultra на родине производителя начинается от 2600 юаней (примерно 35 тысяч рублей). На зарубежных рынках, как предполагается, данный смартфон будет представлен под другим названием, в соответствии с практикой, установленной для предыдущих устройств серии Redmi K.