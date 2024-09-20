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Redmi анонсировал дебют новых смартфонов Note 14 и Note 14 Pro

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На странице Redmi в Weibo появился тизер, который показывает дизайн новых смартфонов Redmi Note 14 и Note 14 Pro. Визуализация демонстрирует тыльные панели устройств с блоками камер, расположенными вверху по центру.

Redmi анонсировал дебют новых смартфонов Note 14 и Note 14 Pro

Ожидается, что оба смартфона будут оснащены тремя объективами и LED-вспышкой.

Согласно информации, Note 14 Pro+ получит главный датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией, тогда как Note 14 Pro будет иметь аналогичный сенсор.

Бренд также упомянул о повышенной устойчивости к падениям и водонепроницаемости, вероятно, это означает сертификацию IP68 для обеих моделей.

По слухам, Redmi Note 14 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, а Pro+ оснастят чипом Dimensity 7350. Презентация новинок ожидается на следующей неделе, однако точная дата и цена пока не раскрыты.

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