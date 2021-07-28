Redmi, суббренд Xiaomi, запустил Redmi AirDots 3 Pro вместе с Redmi Note 10 Pro 5G в Китае. Эта последняя пара действительно беспроводных наушников совсем недавно официально поступила на мировые рынки как Redmi Buds 3 Pro . Через несколько дней после этого продукт получает новое обновление прошивки, которое включает функцию, называемую «низкая задержка в игре».

Геймеры не предпочитают беспроводные наушники, поскольку у них часто возникают проблемы с задержкой. Чтобы решить эту проблему, компании уже некоторое время предлагают режим с низкой задержкой.

Согласно официальному объявлению на Weibo, теперь пользователи могут использовать недавно добавленный игровой режим с низкой задержкой 69 мс для лучшего игрового процесса. Стоит отметить, что данное обновление прошивки применимо только для оригинальной китайской модели — Redmi AirDots 3 Pro.

Мы не уверены, поставляется ли глобальный Redmi Buds 3 Pro с этой функцией из коробки или они получат ее в будущем обновлении прошивки. Но он должен быть доступен в ближайшее время, если не сейчас, поскольку он упоминается в спецификации.

Redmi AirDots 3 Pro в Китае стоит 349 йен. С другой стороны, Redmi Buds 3 Pro стоит 60 долларов.

Источник — Astera.